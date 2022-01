Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria: De Sciglio ancora titolare

Tutto pronto in vista del match di Coppa Italia tra Juventus e Sampdoria. Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

Neanche il tempo per festeggiare la vittoria contro l'Udinese che per la Juventus è subito il tempo di tornare in campo. Domani, infatti, i bianconeri affronteranno la Sampdoria, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida che sulla carta si prospetta abbordabile per gli uomini di Massimiliano Allegri, ma in una gara secca è vietato abbassare la guardia. Dopo il difficile inizio di stagione in Serie A e la sconfitta in Supercoppa contro l'Inter, per la Juventus avanzare in Coppa Italia potrebbe essere fondamentale. Riusciranno i bianconeri a portare a casa la vittoria? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

I padroni di casa scenderanno in campo con un 4-4-2, con Perin tra i pali. Linea di difesa a quattro composta da De Sciglio, de Ligt, Rugani e Alex Sandro. Turno di riposto per Cuadrado, ancora non al meglio Bonucci e Chiellini. Sugli esterni agiranno Bernardeschi e Rabiot, con Bentancur e Arthur in mediana. In attacco spazio ad duo composto da Morata e Dybala, con Kulusevski pronto ad entrare a partita in corso. Non ci sarà invece Moise Kean, che deve scontare una squalifica rimediata in estate con la maglia dell'Everton in Carabao Cup.

La Sampdoria sta vivendo un momento molto delicato, con D'Aversa che sembra ormai vicinissimo all'esonero. Il tecnico italiano non dovrebbe essere in panchina contro i bianconeri, al suo posto è pronto il suo vice Benetti. 4-4-2 anche per i blucerchiati, con Conti, Dragusin, Chabot e Murru a difendere la porta di Falcone. A centrocampo spazio a Candreva, Thorsby, Ekdal e Ciervo, mentre in attacco ci saranno Gabbiadini e Quagliarella. Il capitano della Sampdoria è infatti in vantaggio nel ballottaggio con Caputo.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Conti, Dragusin, Chabot, Murru; Candreva, Thorsby, Ekdal, Ciervo; Gabbiadini, Quagliarella. All. Benetti.

