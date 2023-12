Genoa-Juventus, le probabili: Allegri punta sul duo Vlahovic-Chiesa

Mancano poche ore alla sfida di Marassi tra i bianconeri e il Grifone: ecco le probabili scelte dei due tecnici per la gara di stasera

Chiusa la settimana di coppe, riecco subito il campionato che vede scendere in campo per il terzo venerdì consecutivo la Juventus, impegnata nell'anticipo della sedicesima giornata di Serie A in trasferta contro il Genoa. I bianconeri, attualmente secondi a -2 dall'Inter capolista, con una vittoria risalirebbero da soli al primo posto in attesa ovviamente della gara di domenica tra i nerazzurri e la Lazio. Il Grifone, dal canto suo, vuole interrompere la striscia di 4 gare consecutive senza vittoria tornando a battere una big tra le proprie mura.

Assenza pesante per Gilardino, che come anticipato in conferenza non potrà contare su Mateo Retegui. Al suo posto Messias in coppia con Gudmunsson. Per il resto confermato Martinez in porta, difesa a tre composta da Bani, di ritorno quest'oggi, Dragusin e Vasquez. A centrocampo, da destra a sinistra, Sabelli, Frendrup, Badelj, il rientrante Malinovskyi e Haps.

Brutte notizie per Allegri che in settimana ha perso Moise Kean, out per circa un mese a causa di un problema alla tibia. In attacco quindi fiducia a Vlahovic insieme a Chiesa con Milik e Yildiz pronti a subentrare dalla panchina. Tutto confermato in difesa dove, davanti a Szczesny, giocheranno Gatti, Bremer e Danilo. L'ex Cambiaso e Kostic sulle fasce, a centrocampo McKennie, Locatelli e Rabiot.

GENOA (3-5-2) Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Messias.All. Gilardino

JUVENTUS (3-5-2) Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.All. Allegri

