Milan-Juve, il probabile undici di Allegri: c’è Milik con Vlahovic. Ok Weah

Manca ormai poco al big match di domenica sera tra i rossoneri di Pioli e la Juve. Pochi i dubbi di formazione per via delle tante assenze

Le scelte di Allegri

Per la sfida di San Siro, Massimiliano Allegri confermerà il classico 3-5-2. Tra i pali ci sarà Wojciech Szczęsny. Orfana del capitano Danilo, la linea difensiva sarà composta da Bremer al centro, con Gatti e Rugani a completare il reparto. In mediana ci sarà Locatelli . Completeranno il reparto Rabiot e McKennie. Lo statunitense dovrebbe tornare a giocare interno, dopo aver giocato diverse partite da laterale. Sulle corsie, invece, dovrebbe toccare a Weah e Kostic, in vantaggio u Cambiaso. In attacco c'è il dubbio Chiesa: il classe 1997 si è allenato ancora a parte. Al fianco di Dusan Vlahovic, quindi, dovrebbe esserci Arek Milik, in netto vantaggio su Kean.