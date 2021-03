Pro Patria-Juve U23 1-0: seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri

I bianconeri affilano la seconda sconfitta consecutiva con i lombardi

Dopo la sconfitta con la Pergolettese, la Juve Under 23 non riesce a reagire e affila il secondo KO consecutivo con il Pro Patria. Il match non è mai stato nelle mani dei bianconeri, ed è stato dominato dall'inizio alla fine dai padroni di casa. I ragazzi di Lamberto Zauli sono andati vicini al pari solamente nei minuti di recupero del secondo tempo, in una partita iniziata in salita per i bianconeri. Infatti il Pro Patria è riuscito a segnare nei primissimi minuti iniziali, andando a segno al minuto 7′ con Latte Lath. Dopo il vantaggio, la squadra lombarda è riuscita ad amministrare l'intera partita senza soffrire troppo l'azione degli juventini.

Infatti il Pro Patria è stato in palla per quasi tutto il match, trascinato proprio da Latte Lath. Infatti l'autore del gol è stato in grande spolvero e i lombardi hanno concesso poco e niente ai bianconeri. Inoltre i padroni di casa hanno sfiorato anche il 2-0 che avrebbe chiuso il match al 73′, con Kolaj che colpisce in pieno la traversa, dove il portiere bianconero Nocchi non poteva farci niente. L'occasione migliore per i ragazzi di Zauli capita al termine dell'incontro. Infatti al 92′ Akè raccoglie il cross di Di Pardo ma la palla termina a lato di pochissimo, sfiorando il palo.

Per la Juventus Under 23, questa contro il Pro Patria, è la seconda sconfitta consecutiva. Una brutta e inaspettata frenata che compromette seriamente la possibilità dei bianconeri di andare ai play off per giocarsi la promozione in Serie B. Infatti i bianconeri adesso sono fermi a quota 46 punti nel girone A di Serie C, mentre il Pro Patria sale a quota 53 e si lancia verso la testa della classifica. Adesso la squadra di Zauli non ha più scuse e deve affilare tutte le partite per sperare di ottenere l'accesso alle fasi finali del Campionato.