Inchiesta ‘Prisma’, saranno ascoltati anche Gravina e Lucci

Dopo Dybala, Bernardeschi e Alex Sandro anche toccherà anche all'agente di Bonucci e al presidente federale essere ascoltati dalla Procura.

In questi giorni si susseguono le notizie sull'inchiesta 'Prisma'. La Procura di Torino continua la sua attività investigativa, aperta lo scorso novembre per le 62 operazioni di mercato che avrebbero confermato una "gestione malsana delle plusvalenze". Il nuovo filone delle indagini riguarda invece un'altra situazione, anche se, come nel caso precedente, l'accusa è sempre di falso in bilancio. Nel mirino stavolta sono finite le mensilità congelate con l'accordo tra la Juventus e i giocatori durante il periodo del primo lockdown dovuto al Covid.