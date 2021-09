Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi

Le prime pagine

"Cholo a noi due". Questo il titolo de La Gazzetta dello Sport di oggi. Il riferimento è al match di Champions League di stasera tra Milan e Atletico Madrid valido per la seconda giornata dei gironi di Champions League. I rossoneri, come detto dal quotidiano, torneranno a giocare in Champions League a San Siro dopo 7 anni e cercheranno sicuramente di trovare la vittoria. Ritorno in Italia anche per Suarez, dopo il famoso esame-farsa a Perugia per cercare di essere tesserato in tempo con la Juventus. Stasera scenderà in campo anche l'Inter con lo Shakhtar di mister De Zerbi.

I nerazzurri dovranno cercare in tutti i modi i primi tre punti in classifica dopo la sconfitta interna di due settimane fa contro il Real Madrid all'ultimo respiro che ha vanificato la bellissima prestazione dei ragazzi di mister Inzaghi contro i Blancos di Ancelotti. Questo invece il titolo del Corriere dello Sport: "Fenomeno Osimhen". Il riferimento è all'intervista che ha fatto il quotidiano a Giordano in cui ha detto che il nigeriano è un giocatore devastante e uno degli attaccanti migliori che ci sono in Europa. Il Napoli, infatti, è primo in classifica nel campionato di Serie A soprattutto grazie a lui.

"Non siamo finiti". Questo il titolo in prima pagina del quotidiano Tuttosport. Il riferimento è alla lettera agli azionisti che ha pubblicato la Juventus ieri sul proprio sito ufficiale, in cui il presidente Andrea Agnelli ha detto che vuole portare i bianconeri di nuovo al vertice e che non è prevista una ridimensionamento totale. Ieri sera via libera del CTS anche al 75% della capienza degli stadi all'aperto e in zona bianca. Ora la decisione per il via libera spetta al Governo che molto probabilmente farà entrare queste misure in vigore dopo la sosta per le nazionali e quindi tra due settimane.