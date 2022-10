Juve Primavera, che rimonta nel derby! Sul campo del Toro finisce 3-4

L'Under 19 bianconera si è aggiudicata la stracittadina in casa del Torino con una grande rimonta. Protagonista Yildiz, autore del quarto gol

redazionejuvenews

In attesa del match della prima squadra contro il Bologna, oggi è toccato alla Primavera, impegnata nel derby. Vediamo come è andata, nel report pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "Il match è quanto mai dai due volti: il Toro, nel primo tempo, sembra avere in mano la partita e anche abbastanza saldamente; al 1' minuto Daffara è subito costretto a intervenire coi piedi, al nono i granata passano con Caccavo, dimenticato in area bianconera, I granata sono galvanizzati dal vantaggio, si fanno pericolosi al 13' con Antolini e Geneitis; la Juve dà segnali di presenza, con Hasa, che costringe un minuto dopo Passador alla grande parata sotto l'incrocio. Non è però la premessa al pareggio, perché al 21' l'inserimento di Jurgens brucia Dellavalle e manda al raddoppio i suoi.

Che sia un derby lungo, molto lungo, la Juve prova a gridarlo al 29' con il cross di Rouhi che porta all'autorete N'Guessan, ma solo un minuto dopo è ancora Jurgens a scrivere il tabellino con un tiro a giro che si insacca sotto la traversa.

Se c'è una caratteristica della Juve di Montero, però, è che non molla mai: la fine del primo tempo è un monologo bianconero, con Hasa (due volte) e Turco molto pericolosi dalle parti di Passador.

Leitmotiv che non cambia a inizio secondo tempo, con la Juve in pressione e il Toro che ora prova a gestire, non rinunciando alle ripartenze, come quella di Jurgens che sfiora in contropiede la tripletta al 65' (palla sul palo). Dall'azione che potrebbe chiudere il match a quella che lo riapre, in 4 minuti: al 69' Yildiz, appena entrato, capitalizza un cross di Turco a destra e dal dischetto non sbaglia.

Diciamo "dal dischetto" perché proprio da lì arriva anche il pareggio: è il 76', Turco viene steso in area, Huijsen si incarica della trasformazione e sigla la rete del 3-3. Finita? Nemmeno per idea: c'è ancora tempo per veder completare la rimonta e il sorpasso, all'81', ancora con Yildiz, che di testa concretizza qualcosa che, solo 45 minuti prima, era difficile anche solo da immaginare.

Immensi ragazzi!".