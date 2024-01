Primavera, Torino-Juve 2-0. Montero: “Grande dispiacere, i derby vanno vinti”

Al termine della partita contro il Torino, persa per 2-0, l'allenatore della Juve Primavera Montero ha analizzato il match

Pesante sconfitta per la Juve Primavera, battuta 2-0 nel derby contro il Torino. Al termine della partita l'allenatore bianconero Montero ha detto: "È stato un grande dispiacere uscire dal campo sconfitti per come hanno interpretato la gara i ragazzi".