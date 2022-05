Under 19, con il Sassuolo è 2-2: Juventus ai playoff scudetto

La Primavera bianconera ha pareggiato in Emilia con i neroverdi: il punto vale la matematica qualificazione alla fase finale del campionato.

La Juventus Under 19 esce dall’insidiosa trasferta in Emilia-Romagna contro il Sassuolo con un prezioso punto che vale la qualificazione matematica alla fase finale del Primavera 1 . Tra neroverdi e bianconeri finisce 2-2 con il vantaggio della squadra di Mister Bonatti firmato dopo appena 13’ da Cerri prima del sorpasso dei padroni di casa, sempre nel corso della prima frazione, a opera di Aucelli e Samele. Nella ripresa il pesantissimo gol di Maressa, subentrato dalla panchina, regala l’accesso ai play-off Scudetto con due partite ancora da giocare . Da segnalare anche il graditissimo ritorno tra i pali di Garofani dopo oltre sei mesi di stop per infortunio .

Si parte subito su ritmi intensi. La gara è piacevole e le due squadre cercano di imprimere il proprio ritmo al match proprio dalle prime battute. Il Sassuolo è propositivo e con il suo capitano, Aucelli, dopo appena tre giri di orologio sfiora il vantaggio. Una volta prese le misure ai padroni di casa, arriva la reazione della Juve che al minuto 13 sblocca la partita con il sinistro chirurgico di Cerri che non lascia scampo a Vitale, 0-1 . Il cinismo e la concretezza sotto porta dei bianconeri non spaventano gli emiliani che reagiscono e trovano il pari al 21’ proprio con Aucelli che questa volta calcia con il destro e batte Garofani . Sul punteggio di 1-1 i neroverdi prendono fiducia e dopo aver evitato il nuovo vantaggio della Juve con la doppia occasione di Iling completa la rimonta con Samele . Al riposo il Sassuolo conduce 2-1 . Nella ripresa Mister Bonatti cambia quattro giocatori nei primi dieci minuti, per dare nuova linfa alla sua squadra, e i risultati si vedono , eccome. Al minuto 63 arriva , infatti, il tanto desiderato pareggio e a segnarlo è proprio un neo entrato: Maressa, alla sua seconda marcatura consecutiva . Non ci saranno più gol e alla Juve andrà benissimo così perché sarà un pareggio dolcissimo dal significato importante: qualificazione matematica ai play-off Scudetto .

"Siamo molto soddisfatti per la tenuta mentale, la partecipazione collettiva e il sacrificio che hanno dimostrato i ragazzi in campo questo pomeriggio. Oggi abbiamo optato per diversi cambi in avvio di ripresa, a dimostrazione del coinvolgimento da parte di tutto il gruppo, e la risposta è stata ottima. Usciamo con un punto preziosissimo su un campo difficilissimo dove nessuna delle squadre in testa alla classifica è riuscita a vincere. Abbiamo affrontato una squadra molto fisica come il Sassuolo, dimostrando tutto il nostro valore e torniamo a Torino con grande consapevolezza affidandoci sempre alla solidità di un gruppo che va oltre le fatiche di una stagione incredibilmente densa di impegni per meriti acquisiti. In più questo pareggio assume un significato ancora più speciale perché ci permette di raggiungere matematicamente i play-off Scudetto con due giornate di anticipo e penso che anche questo traguardo sia la dimostrazione concreta del grande percorso compiuto dai ragazzi in questa stagione"".