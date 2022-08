Juve Under 19, terzo posto al Memorial “Mamma e Papà Cairo”

« Questo torneo conferma le cose buone che hanno fatto i ragazzi , siamo contenti di come sta crescendo il gruppo. Con l’Atalanta è stata una bella sfida, forse il miglior primo tempo da quando sono qui. Il nostro obiettivo adesso è partire per fare bene in campionato e in Youth League , m a con questo comportamento i ragazzi saranno difficili da battere »".

Nel frattempo Alberto Bollini, commissario tecnico dell'Italia Under 19, ha diramato la lista dei convocati per la gara amichevole del 10 agosto che vedrà gli Azzurrini affrontare i pari età dell'Albania. L'Italia tornerà in campo a un mese e mezzo dall'epilogo del suo Europeo di categoria, dove era stata sconfitta dall'Inghilterra in semifinale, conquistando però il pass per il prossimo Mondiale Under 20. Si ripartirà appunto con Bollini in panchina, visto che Carmine Nunziata è passato all'Under 20 per guidare il suo gruppo proprio al Mondiale. Il gruppo sarà decisamente rinnovato e tra i convocati figurano ben cinque giocatori della Vecchia Signora: Lorenzo Dellavalle, Giulio Doratiotto, Luis Hasa, Tommaso Maressa e Nicolò Turco.