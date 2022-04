Campionato Primavera, Juventus-Hellas Verona: le formazioni ufficiali

La Juventus Primavera oggi affronterà l'Hellas Verona per blindare il piazzamento playoff. Di seguito le formazioni ufficiali.

Alle 17 la Juventus Primavera scenderà in campo contro l'Hellas Verona, gara valida per il ventiquattresimo turno del campionato di categoria. I padroni di casa, quinti in classifica con 43 punti, arrivano al match dopo la vittoria contro il Milan per 4-1, risultato che ha permesso ai bianconeri di blindare, per il momento, il posizionamento utile per i playoff. Gli ospiti sono invece quartultimi con trenta punti, quindi a rischio playout e i risultati dell'ultimo periodo non fanno ben sperare, dato che nelle ultime quattro partite i gialloblù hanno ottenuto una sola vittoria, contro il Pescara ultimo in classifica.