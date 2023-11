Juventus, prima di Natale incontro con l’entourage di Chiesa per il rinnovo

Uno sguardo ai rinnovi. La Juventus vuole blindare piano piano ogni suo elemento. Si è partiti con Federico Gatti, Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli , che hanno rinnovato tutti fino al 2028, e adesso è il momento di pensare ai giocatori chiave della rosa. Fra queste c'è senza dubbio Federico Chiesa , trascinatore nelle ultime due gare della Nazionale di Luciano Spalletti verso Euro2024 e in scadenza di contratto nel 2025.

Rinnovo in programma

Tempo ovviamente ce n'è ma fino ad un certo punto. L'intenzione dei bianconeri ovviamente è quella di trattenere l'attaccante ed entro Natale dovrebbe essere previsto un nuovo summit. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giuntoli e Manna avrebbero incassato la promessa da parte dello staff del numero 7 bianconero di non lasciare la Continassa a parametro zero.