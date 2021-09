Prima gli insulti a Maignan, poi le scuse: “Ero fuori di me, commesso un errore”

Parla il tifoso protagonista dell'episodio contro il portiere del Milan

La Juventus, archiviata la prima vittoria in campionato contro lo Spezia, è attesa domenica all'ora di pranzo dalla Sampdoria , contro la quale i bianconeri cercheranno la prima vittoria interna stagionale per dar seguito ai primi tre punti ottenuti contro la squadra di Thiago Motta. Ka squadra di Massimiliano Allegri dovrà giocare una partita attenta e limitare gli errori che anche nell'ultima uscita si sono visti e succeduti nei minuti di gioco. Dybala e compagni sono alla ricerca della prima vittoria casalinga, e sperano di ottenerla per prepararsi al meglio alla partita in programma mercoledì contro il Chelsea, e valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League.

Proprio lo Stadium è stato protagonista, domenica scorsa in occasione della partita contro il Milan, di un bruttissimo episodio: sui social è infatti spuntato un video relativo al riscaldamento del portiere del Milan Maignan, che è stato bersaglio di imprecazioni e insulti razzisti da parte di un tifoso: tramite il video postato sui social dallo pseudo supporter, la Digos di Torino ha potuto identificarlo, grazie anche alle telecamere installate all'interno dello Stadio. Il tifoso è stato denunciato per istigazione all’odio razziale: identificato come un operaio e sindacalista di Rovigo ed iscritto allo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro, in provincia di Verona, è stato anche espulso dal suo club di appartenenza e i guai non sembrano essere finiti qui, visto che sembra scatterà per lui anche il daspo dallo stadio per un lungo periodo.