Prima amichevole per le Juventus Women

Nella giornata di ieri, le Juventus Women hanno fatto la prima amichevole del pre-campionato della nuova stagione contro le maltesi del Birkirkara. Questo il report della partita dal sito web ufficiale della Juventus: "L'undici messo in campo da Montemurro riparte dalle certezze della scorsa stagione, con la novità Peyraud-Magnin tra i pali. Bastano pochi minuti per capire le intenzioni delle bianconere, che chiudono il Birkirkara nella sua area di rigore e, con fraseggi e scambi di posizione, mandano in tilt lo schema difensivo maltese. All'8' arriva il vantaggio. Girelli recupera palla in zona offensiva e premia l'inserimento di Cernoia che sigla il primo gol stagionale.

Il raddoppio arriva al quarto d'ora: conclusione al volo di Cernoia bloccata con un braccio in area di rigore. Dal dischetto, Cristiana Girelli non sbaglia. Da lì, la Juve dilaga. Caruso sigla il tris al su assist di una Lundorf ispirata, poi al 21', ancora su assist di Lundorf, Boattin cala il poker. Quattro minuti e va a segno anche Bonansea, imbeccata splendidamente da Cernoia. Prima dell'intervallo c'è spazio per il secondo gol di Boattin e per l'autorete di Farrugia.

Nel secondo tempo la Juve cambia volto, ma le neoentrate hanno ancora più voglia di mettersi in mostra e per il Birkirkara le difficoltà aumentano. Al 50' è Zamanian, in campo dal primo minuto e centralissima nel gioco della squadra, a trovare il gol dell'8-0, poi esulta per la prima volta in bianconero Agnese Bonfantini, anche lei entrata in campo con il piglio giusto. Al 57' segna Staskova, che raddoppia al 74'. In mezzo doppietta anche per Girelli. Il 12-0 racconta di una gara dominata e tanti buoni segnali da parte di tutte le ragazze. È solo l'inizio, ma le prime indicazioni, in attesa di test più probanti, sono sicuramente positive".