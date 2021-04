Preziosi: “La Super League straccia i sogni dei tifosi, mi auguro che il progetto rientri”

Il presidente del Genoa ha parlato

TORINO - Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato ai microfoni di Secolo XIX circa la creazione della Super League. Queste le sue parole: "Mi auguro che il progetto rientri, la Super League straccia i sogni dei tifosi. La scarsa sensibilità è emersa, tutto questo diventa un fatto puramente economico a dispetto dei valori sportivi, non si va al di là dei meriti e questo non è giusto. le tifoserie, anche dei club partecipanti, hanno preso posizione e sono irritate. Il bello del calcio è lo sfottò, la rivalità tra chi tifa la squadra della città e chi tifa i colori più forti. Juventus, Inter e Milan sono tali perché sfidano Crotone, Bologna e Genoa, dunque anche noi abbiamo merito. I tifosi vogliono pensare che un giorno lo scudetto venga vinto da Cagliari, Fiorentina, Verona o lo stesso Genoa e togliere questo sogno è una pazzia. La Serie A senza Juve, Milan ed Inter? Sarebbe una Serie A mutilata, ma la federazione non può permettere che ognuno faccia le sue competizioni. Con la Super League queste squadre avrebbero ancora più introiti che aumenterebbero la forbice con noi altri. Domani ci saranno novità e prese di posizione forti, ci aspettavamo che le squadre blasonate continuassero a fare la storia del calcio con noi. Ci sono tanti problemi nel calcio ma spero si arrivi a una soluzione".