Presto la firma di Chiellini con la Juventus per un altro anno

Chiellini rinnoverà per un anno

Il suo precedente contratto con la Juventus è scaduto lo scorso 30 giugno, ma i bianconeri sono pronti a far firmare "King Kong" per un altro anno. Il difensore della Nazionale si è guadagnato il rinnovo sul campo, con le sue super-prestazioni ad Euro 2020, in cui molti giornalisti, tifosi e testate di tutto il globo lo hanno eletto ancora come difensore centrale più forte del mondo. Chiellini sembra anche aver trovato una buona forma fisica e continuità, al contrario di quello che era successo negli ultimi due anni nella Vecchia Signora, in cui il giocatore è sceso in campo pochissime volte causa infortuni. Ogni volta che è sceso in campo, però, il centrale della Nazionale ha fatto la differenza ed ha dimostrato si saper giocare ancora a livelli altissimi e, fino a che sarà così, sarebbe inutile pensare ad un eventuale ritiro dal calcio giocato.

Come detto sopra, in Nazionale Chiellini ha dimostrato di essere ancora un grandissimo difensore, soprattutto in coppia con il suo compagno di squadra, Bonucci. Un problema per Massimiliano Allegri sarà trovare la coppia titolare dei difensori centrali per il prossimo anno, visto che ci sarebbe anche il talentuosissimo de Ligt, ma anche Demiral che da tempo scalpita per un posto da titolare fisso nella difesa della Juventus. La Champions League e la Coppa Italia aiuteranno Allegri a ruotare tutti i difensori, ma sarà curioso vedere quale sarà la coppia dei centrali titolari nei match che contano di più in campionato e nelle coppe. Sullo sfondo ci sarebbe anche Dragusin, che nella scorsa stagione ha trovato molto spazio in campionato e vorrebbe giocare di più. Il rumeno, infatti, dovrebbe partire a titolo definitivo destinazione Sassuolo, come pedina nell'affare che porterebbe Locatelli in bianconero, ma è ancora tutto da vedere. In quel caso, la Juventus promuoverebbe in prima squadra un centrale della Primavera.