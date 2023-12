Prestito in vista per Huijsen? Due opzioni possibili: Granada e Frosinone

Il centrale olandese potrebbe decidere di partire a gennaio per trovare più spazio e giocare in un campionato più competitivo della Serie C

Dopo l'esordio a San Siro contro il Milan, Huijsen non ha più avuto occasione di dimostrare il suo valore in prima squadra. L'ottimo rendimento della retroguardia bianconera e i rientri di Alex Sandro e Danilo hanno condannato il giovane olandese alla panchina. Per questo motivo, il giocatore e la Juve starebbero valutando una separazione, ma solo momentanea. Un prestito secco stile Soulè per permettergli di poter giocare con continuità a un livello più alto della nostra Serie C.

Frosinone e Granada su Huijsen

Così un prestito potrebbe rivelarsi la soluzione ideale, come per Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge al Frosinone. E proprio il ds Guido Angelozzi sarebbe pronto a farsi avanti anche per l’olandese. Sul quale c’è però anche l’uomo che aveva avviato le operazioni per portare lui e Yildiz in bianconero, l’ex responsabile degli osservatori Matteo Tognozzi, da poche settimane ds del Granada: cresciuto proprio in Spagna, Huijsen non avrebbe alcun problema a trasferirsi nella Liga per poi tornare in bianconero.