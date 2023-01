Juve, i giovani in prestito: a segno Olivieri e Nicolussi Caviglia

Il club bianconero segue i ragazzi in prestito: nell'ultimo weekend gol per l'attaccante del Perugia e il centrocampista della Salernitana

redazionejuvenews

In un weekend negativo per i colori bianconeri, qualche nota lieta è arrivata dai giocatori in prestito in giro per l'Italia. Il club infatti segue i giovani che stanno facendo esperienza in altre squadre, con la rubrica Next Gen on the Road. In particolare sono stati due i protagonisti: scopriamo quali grazie al sito ufficiale della Juventus.

Il focus: "Una domenica di gol per i bianconeri in prestito nelle squadre italiane. Su tutti spiccano infatti le prestazioni di Marco Olivieri e Hans Nicolussi Caviglia. Marco è andato in gol, al minuto 36 di Perugia-Palermo: una gran bella rete per lui, scambio veloce, uno-due in area con Di Serio e palla piazzata nell’angolino lontano. Un colpo di biliardo che siglava il 3-1 per i padroni di casa, ma il verbo al passato è d’obbligo, perché nella ripresa il Palermo ha recuperato e il match è finito 3-3. Il Perugia è penultimo in B, ma la classifica è cortissima, basti pensare che ci sono ben 7 squadre nel giro di 5 punti.

In rete, si diceva, anche Hans Nicolussi Caviglia: la prima in A, una bella soddisfazione personale, dopo l’esordio da titolare sette giorni fa, in una serata però storta per la sua Salernitana, che è uscita sconfitta 8-2 a Bergamo contro l’Atalanta".