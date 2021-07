Presidente Santos: “C’è un offerta per Kaio Jorge e la stiamo valutando…”

Il presidente del Santos ha parlato del futuro di Kaio Jorge

Ma in queste ore c'è un'altro nome che sta prepotentemente uscendo fuori e si tratta del baby gioiellino del Santos Kaio Jorge, sul quale si sono mosse il Milan e la Juve, appunto. In un primo momento sembravano esserci solo i rossoneri in corsa, ma stando a quanto sta emergendo in questi istanti, i dirigenti della Continassa si sarebbero bruscamente inseriti.

Ad alimentare ulteriormente questa sfida a distanza, è stato il patron del club brasiliano, Andrea Rueda, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Globo Esporte, dove ha parlato del futuro del classe 2002: "C’è una proposta per Kaio Jorge. La stiamo valutando per dare una risposta. Io avrei voluto rinnovare il contratto e tenerlo per altri cinque anni. Cercheremo la situazione migliore per il club e per lui. Lui e la famiglia sono dalla nostra parte. Sono riconoscenti per quello che ha fatto il Santos e credono che sia sbagliato andare via senza che il Santos abbia un riconoscimento per questo lavoro. Credo che sarà una cosa interessante per il club e per lui”. Ora resta solo da capire chi tra i due club italiani riuscirà a spuntarla.