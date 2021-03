Pres. Hyeres: “Se CR7 dovesse giocare in quarta serie, dopo mezzora sarebbe in ospedale”

Il presidente dello Hyeres punzecchia CR7

TORINO - Mourad Boudjellal, il presidente dello Hyeres, squadra che milita nella National 2, la quarta serie francese, ha parlato di Cristiano Ronaldo ai microfoni di RMC Sport: "Se sono fiero di Anelka nostro nuovo direttore sportivo? Ci vuole molta umiltà per entrare nel mondo amatoriale quando ti chiami Nicolas Anelka. Ha accettato con piacere questo incarico, vuole portare la sua visione, trasmettere conoscenze. È una sfida qui per lui. La National 2 è un campionato atipico, servono giocatori adatti, che conoscano il torneo. Le partite sono vere e proprie battaglie, calci, risse, servono giocatori predisposti al sacrificio. Gente umile, che corra, che si faccia sentire in campo. Non personaggi, superstar. Ad esempio, ho la ferma convinzione che se Cristiano Ronaldo dovesse giocare in quarta serie, dopo mezzora sarebbe in ospedale".

Cristiano Ronaldo che viene da una tripletta contro il Cagliari, match che ha reso molto soddisfatto il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, che ha parlato ai microfoni di Juventus Tv: "L'approccio è stato ottimo ed era importante partire dopo il piede giusto dopo la mancata qualificazione dell'altra sera. Sul 3-0 sono mancate un po' di energie sia fisiche che mentali, ma la partita era al sicuro. Ora cercheremo di fare un'impresa, pensando solo a noi stessi e cercando di vincere tutte le partite. Ronaldo era arrabbiato come tutta la squadra, perché non riuscire a qualificarsi ha portato tristezza in tutto il gruppo, ma ha reagito da campione con una tripletta. Danilo? È un giocatore intelligente e in ogni parte del campo riesce a fare la sua partita. Lo abbiamo provato a centrocampo ed eravamo sicuri che potesse fare bene. Kulusevski? Ha tanta qualità per farsi trovare a disposizione anche in fase di costruzione e credo che in futuro potrà giocare anche in mezzo".