Secondo giorno di lavoro per la Juventus

La Juventus sta lavorando per preparare la prossima stagione, con i bianconeri che non vorranno ripetere l'ultimo anno, che non li ha mai visti in lotta per le prime posizioni, ne tanto meno per lo Scudetto. I bianconeri hanno perso le due finali disputate, di Coppa Italia e di Supercoppa Italiana, contro l'Inter, finendo la stagione senza alzare trofei dopo 10 anni. Il secondo anno senza la vittoria del campionato ha fatto storcere il naso alla dirigenza, che sta lavorando per migliorare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri, che se l'anno scorso poteva vantare un "bonus" per aver appena ricominciato, nella stagione entrante avrà molte più responsabilità.