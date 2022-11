Allegri: “Pensiamo a fare un passetto alla volta”

I bianconeri scenderanno in campo tra pochi minuti nella partita contro il Verona valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A

La Juventus è attesa tra pochi minuti dalla partita contro il Verona , valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A . A pochi minuti dal fischio d'inizio, il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha parlato presentando la sfida.

”Tutti gli anni sono differenti, e sono differenti le settimane: una settimana una squadra vince il campionato, un'altra settimana arriva fuori dalle prime 4, credo che per noi quella di stasera sia una partita molto difficile, perchè comunque il Verona è una squadra che corre, che pressa a tutto campo, veniamo da un po' di risultati utili, quindi per noi stasera sarà un bel test e bisogna cercare di fare una partita giusta, calarsi in quello che è il clima della partita".