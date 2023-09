Prandelli: “Scudetto? L’Inter ha qualcosa in più, ma dietro c’è la Juve”

Cesare Prandelli, ex allenatore, ha detto la sua sulla lotta Scudetto, parlando anche della Juventus e dell'Inter.

Cesare Prandelli, ex allenatore, ha detto la sua a RFV, parlando anche della Juve. Ecco le sue parole: "Le prime partite hanno dimostrato che l'Inter in questo momento ha qualcosa in più ma molte squadre possono ambire al titolo quest'anno, dal Milan alla Juventus fino a Napoli e Lazio.