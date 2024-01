Prandelli: “La Juventus ha trovato sicurezza. Partita importante con l’Inter”

Prandelli ha parlato della prossima sfida di Serie A tra Inter e Juventus: per il tecnico la sfida sarebbe più rilevante per i bianconeri

Intervistato a TvPlay, Cesare Prandelli ha parlato della prossima sfida in Serie A tra Inter e Juventus. Ecco le sue parole. Per l'allenatore, i bianconeri avrebbero ridotto il gap tra le due squadre. In ogni caso, l'incontro avrebbe un importanza diversa per le due formazioni. Ecco le sue parole: