Prandelli: “Che gruppo la Juventus! Sarà duello con l’Inter”

Prandelli ha elogiato la squadra della Juventus, considerato un gruppo coeso: per il tecnico, il duello con l'Inter per lo scudetto proseguirà

Intervistato per le pagine de La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha fatto il punto sulla Serie A a un match dal termine del girone d'andata. Il tecnico non poteva non parlare della Juventus, tra le autentiche sorprese in positivo del campionato. Ecco le sue parole: