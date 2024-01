Prandelli: “Finalmente Allegri ha dato alla Juve quello che chiedevano tutti”

Su Yildiz: " Sta dando tantissimo . Il suo primo controllo è sempre indirizzato in avanti, con il dribbling crea profondità e aiuta l’attaccante. Chiesa non può essere sacrificato . Quando starà bene, sono convinto che la Juve giocherà con quei tre davanti, sia che le ali siano larghe sia più accentrate"

Chiosa finale con un punto di forza di Juve e Inter: "Ho un debole per Vlahovic da sempre. Preziosissimo. Per l'Inter la coppia d’attacco Lautaro-Thuram. In Europa non ce n’è una così. Attaccano gli spazi in maniera diversa, segnano, s’intendono. E i centrocampisti li aiutano con le loro incursioni".