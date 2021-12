Pradè: “Vlahovic ha rifiutato il rinnovo più volte. Quelle cifre nemmeno a Batistuta”

Il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato della sua squadra e del futuro di Dusan Vlahovic, che a giugno dovrebbe lasciare Firenze dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto

redazionejuvenews

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato durante la premiazione del premio ADiCoSp ritirato a Roma, spiegando ai microfoni il momento della squadra viola, e soprattutto il futuro del calciatore Dusan Vlahovic: "La delusione per il pareggio contro il Sassuolo c'è, ma c'è anche la contentezza per quello che stiamo facendo in generale. Una volta che è felice il mio presidente assieme ai tifosi allora siamo contenti anche noi. Quello che stiamo facendo è merito del lavoro di tutti quanti, di Italiano e dei giocatori. Dobbiamo continuare su questa strada e capire quali sono le esigenze per migliorarci sempre".

"Vincenzo Italiano è stata una sceltagiusta da parte nostra, una scelta condivisa che in questo momento ci sta dando ragione. Ma non per i risultati, quello che ci interessava era ricreare un entusiasmo, un senso di appartenenza con la città che purtroppo per un motivo o per l'altro era venuto meno. Adesso è il momento di ripartire. La prima sofferenza è stata del presidente Commisso e della sua famiglia, la seconda di Joe Barone e la terza era la mia perché mi sentivo fortemente responsabile della situazione. Una grande sofferenza è stata anche non avere il pubblico allo stadio, che per noi ha inciso tantissimo. Non ho nessun tipo di rivincita, sono solo contento per i ragazzi".

Poi il dirigente parla di Vlahovic, al centro di un vero e proprio intrigo tra i grandi club europei e la Juventus: "Il discorso legato a Vlahovic è particolarissimo, l'ha già fatto più volte il mio presidente insieme a Barone. Quello che posso dire è solo una cosa: noi ce l'abbiamo messa tutta, da parte nostra c'è stata la massima disponibilità, abbiamo offerto un contratto che la Fiorentina negli anni non aveva mai fatto a nessun giocatore, nemmeno a Batistuta. Gli agenti non l'hanno accettato. Non so dire se rimarrà o no, è una domanda troppo secca, nel calcio queste riposte non si possono dare, perché non si sanno. Il ragazzo in questo momento si sta comportando in maniera professionale al 100%, sta facendo benissimo perciò siamo contenti di questo".