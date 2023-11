Pradè: “Contro Milan e Juventus abbiamo dominato…”

È impossibile non segnare un gol nel secondo tempo, in certi episodi non siamo fortunati perché il fallo di mano è al limite: prima tocca la parte inferiore del corpo ma da lì poteva nascere un tiro pericoloso, una deviazione… Ogni volta che c’è al Var Mazzoleni non siamo fortunati. L’abbiamo dominata, come con la Juve, però portiamo a casa un pugno di mosche.