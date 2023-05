Szczesny a TV8: “Resta la delusione di una stagione senza trofei”

Ecco le parole di Szczesny al termine della sfida contro il Siviglia. Le sue dichiarazioni a TV8: "Se faccio tante parate non è un buon segno. Tutte le mie parate sono state inutili: resta la delusione. Resta una stagione senza trofei, alla Juve si compete per vincere. Con tutta la crescita di molti, resta questo. Preferivo una partita senza voto in pagella ma passare il turno. Le vicende extracalcistiche? Sinceramente secondo me ha fatto anche bene allo spogliatoio. Ci ha uniti: ci sentivamo di fare la guerra contro tutti. Le voci sulle penalizzazioni non aiutano, ora siamo secondi. Ma c'è un po' di confusione. Per arrivare al successo bisogna fare ordine: è stato un anno particolare".