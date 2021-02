Porto-Juventus: le statistiche pre gara

TORINO – Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato un articolo con le statistiche più interessanti tra Porto e bianconeri in vista della sfida di questa sera allo stadio Do Dragao: “Il Porto non ha mai vinto contro la Juventus nei cinque precedenti in competizioni europee (1N, 4P). Il Liverpool, infatti, è l’unica altra squadra affrontata più volte (otto) dai Draghi senza mai vincere. L’unico precedente tra Porto e Juventus nelle fasi a eliminazione diretta di Champions League risale agli ottavi del 2016/17. I bianconeri hanno vinto con un punteggio complessivo di 3-0, ma in entrambe le sfide il risultato era inchiodato sullo 0-0 prima che il Porto subisse un’espulsione in entrambi I primi tempi delle partite.

La Juventus è l’unica squadra, insieme allo Zenit San Pietroburgo, ad aver affrontato il Porto almeno due volte fuori casa nelle competizioni europee senza mai subire gol. La Juventus ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League per la settima stagione consecutive: si tratta della serie più lunga dei bianconeri nella competizione. Inoltre, questa sarà la quarta partecipazione del Porto nelle fasi a eliminazione diretta nelle ultime cinque stagioni.

Il Porto è l’unica squadra a non avere ancora subito gol in casa in questa Champions League. I Draghi hanno anche tenuto la porta inviolata nelle ultime cinque sfide nella competizione: è la serie più lunga del club portoghese in CL. Ferran Torres del Man City è stato l’ultimo giocatore a trovare la rete contro Agustín Marchesín, lo scorso 21 ottobre. Il Porto ha vinto solo una delle ultime nove partite nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League: successo casalingo per 3-1 contro la Roma nel marzo 2019 (1N, 7P).

La Juventus ha vinto 11 delle ultime 13 partite di Champions League (2N). Quella bianconera è anche una delle sole quattro squadre ad avere vinto tutte e tre le trasferte nelle fasi a gironi di questa stagione, al pari di Atalanta, Barcellona e Chelsea. Il Porto è stato il primo avversario in assoluto di Cristiano Ronaldo nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League, 17 anni fa (ottavi di finale della stagione 2003/04). L’ultima volta che ha affrontato il Porto, l’attaccante dei bianconeri vestiva la maglia del Manchester Utd, nell’aprile 2009, e segnò l’unico gol del match al Dragão, che valse le Semifinali per il Man Utd (3-2 il punteggio complessivo).

Dalla sua prima finale di Champions League con il Manchester Utd nel 2008, Cristiano Ronaldo ha segnato 62 gol in 66 partite nella fase a eliminazione diretta della competizione. In totale per il portoghese sono 67 le reti in 81 gare nella fase ad eliminazione diretta della Champions League, sette delle quali realizzate con la maglia della Juventus. Juan Cuadrado della Juventus è il giocatore che ha fornito più assist (cinque) nelle fasi a gironi di questa Champions League; inoltre, nelle ultime cinque sfide ha dispensato tanti passaggi vincenti quanti nelle 38 precedenti nella competizione”.