Porto-Juventus, i convocati di Pirlo: Dybala e Bonucci in viaggio con la squadra

TORINO – La Juventus è pronta a partire per il Portogallo, dove domani affronterà il Porto nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. C’è grande attesa per la sfida del Dragao, campo su cui i bianconeri cercheranno di riscattare la sconfitta subita contro il Napoli in campionato, provando a ipotecare la qualificazione al prossimo turno assicurandosi un ritorno più agevole. Affrontare il Porto tra le mura amiche non è impresa semplice. Come ricordato anche da Pirlo durante la conferenza stampa, i portoghesi fanno di compattezza e difesa arcigna delle chiavi tattiche difficili da gestire per qualunque avversario. Il tecnico bianconero ha detto di aspettarsi una gara intelligenza, fatta di pazienza e attenzione: obiettivo scardinare la difesa del Porto senza concedere spazi ai loro ottimi contropiedisti.

Porto-Juve, convocati e assenti

Pirlo non potrà contare su Leonardo Bonucci, che sarà costretto a vivere un altro incontro tra Juventus e Porto da spettatore. Il numero 19, così come Paulo Dybala, partirà insieme alla squadra pur non potendo scendere in campo. Sia il capitano ad interim che il numero 10 sosterranno i propri compagni da vicino, ma a detta dello stesso Pirlo non sono in condizioni di giocare. È dunque molto probabile che Pirlo riproponga la coppia difensiva composta da Chiellini e de Ligt, con Danilo e Alex Sandro pronti ad agire sulle fasce. È infatti indisponibile anche Cuadrado, che dovrebbe restare fuori almeno fino alla fine del mese. In attacco, vicino all’insostituibile Cristiano Ronaldo, sono in ballottaggio Morata e Kulusevski. L’assenza di Dybala si farà sentire anche domani, anche se l’argentino sembrerebbe sempre più vicino al pieno recupero dall’infortunio al ginocchio.

Ecco la lista dei convocati bianconeri, pubblicata dai canali ufficiali della Juventus:

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta

Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Morata, Dybala