Porrini: “Con il Milan sconfitta meritata, con il Maccabi Haifa non facile”

Sergio Porrini, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "A San Siro è stata una sconfitta meritata, d'altronde la partita della Juve è durata solo venti minuti. Che poi non stava giocando così nemmeno male, ma poi sono tornati nuovamente a galla gli stessi problemi. Non sarà facile questa sera, lo stadio sarà caldo e i bianconeri che non hanno ancora trovato un'identita arrivano in una condizione non ottimale. Queste cose, a distanza di tre anni, logorano ancora".