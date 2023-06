Porrini: “Juventus? Annata disastrosa sotto tutti i punti di vista”

Sergio Porrini, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "E' stata un'annata disastrosa sotto tutti i punti di vista: in campo per i risultati che non sono mai arrivati, come quelli in campionato e in Champions dove la squadra è stata eliminata in maniera precoce. Anche nel periodo in cui la squadra vinceva, non ho mai visto un qualcosa costruito attraverso il gioco. Come già non bastasse, le sentenze extra campo che hanno colpito Agnelli, il CdA e il club sono sembrate un vero e proprio accanimento. E' evidente la grande difficoltà degli ultimi anni, penso siano mancate delle figure chiave a livello dirigenziale.