Porrini: “La Juventus sta pagando l’inesperienza dei giovani”

Sergio Porrini, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "Nei momenti di difficoltà bisogna sempre avere dei giocatori carismatici e dalla mentalità vincente, perché sono proprio loro i primi a portarsi sulle spalle il peso della sconfitta e dei risultati negativi. In Juventus, negli ultimi anni, sono mancate delle figure di questo spessore. Per cui è probabile che i risultati sono arrivati finché c'è stato entusiasmo, ma ora il gruppo così giovane sta un po' pagando il periodo. La partita col Frosinone diventa fondamentale per dare un segnale, soprattutto a quelle dietro.

Ci sono tanti allenatori che stanno facendo molto bene in Italia, ed è innegabile che in questi tre anni non siano arrivati i risultati. Ma oltre ai trofei non conquistati, dopo tutto questo tempo non è arrivato nemmeno il gioco. E' da tre anni che facciamo gli stessi discorsi, siamo qui ancora a parlare di una Juventus altalenante sulle montagne russe e con un'identità non definita.

Un pensiero, il prossimo anno, ad un allenatore potrebbe esserci, ma poi è chiaro che valuteranno anche la situazione economica. Siamo in un periodo di crisi dal punto di vista finanziario, con altri ingaggi e in altre situazioni (proprio a livello societario e il caos pazzesco avvenuto lo scorso anno) probabilmente Allegri non era già più sulla panchina della Juventus".

