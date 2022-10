Porrini: “La Juventus ad oggi non è cresciuta, dico Conte per il futuro”

Sergio Porrini, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a BianconeraNews, parlando della Vecchia Signora. Ecco le sue parole: "Quando le cose non vanno il tecnico viene messo giustamente in discussione. Ad oggi non si è vista una crescita e di tempo ce n'è stato tantissimo. Tutti pensavamo fosse l'uomo giusto. Attriti con qualche giocatore credo ci siano stati. Non vedo però tecnici in grado di subentrare a stagione in corso. Ovviamente se non si dà continuità ai risultati, la società farà valutazioni. Allegri è sempre sotto esame".