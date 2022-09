Porrini: “Allegri non ha fatto di più rispetto alle gestioni precedenti”

Sergio Porrini, ex calciatore, ha detto la sua sul momento negativo della Juventus, parlando anche di Allegri e Vlahovic.

redazionejuvenews

Sergio Porrini, ex difensore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole su Allegri: "Credo che la società abbia fatto una scelta che è stata quella di riportare un allenatore che ha fatto molto bene, tornando quindi sui propri passi dopo annate in cui erano stati coinvolti Pirlo e Sarri che non hanno fatto troppo bene. Si sta cercando di dare una seconda possibilità ad Allegri che ora deve però capire come venire fuori da questa situazione. Ad oggi, visto anche l’ingaggio oneroso dell’allenatore, non mi sembra sia cambiato molto rispetto alle gestioni che ho citato in precedenza".

Sulla Champions: "Sicuramente c’è speranza perché mancano quattro partite e ci sono ancora due scontri diretti. Benfica e PSG sono squadre forti, ma che secondo me una Juve nelle migliori condizioni può superare. Nulla è ancora precluso nemmeno in campionato, ma non c’è tempo da perdere altrimenti si rischia di rimanere troppo indietro".

Su Vlahovic, in difficoltà nelle ultime gare: "Quando fatica tutta una squadra fanno fatica anche i singoli in tutti i reparti. Ad ora i rifornimenti non sono adeguati, quindi io penso che è normale che in un momento così di difficoltà tutti quanti, compresi i singoli anche se di grande qualità, hanno difficoltà. Vlahovic sta sicuramente risentendo del periodo sottotono di tutto l’ambiente".