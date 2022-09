Pordenone-Juventus Next Gen: pareggio in extremis dei bianconeri

La Juventus Next Gen pareggia contro il Pordenone dopo la vittoria nella partita d'esordio contro il Trento nell'esordio del campionato di Serie C

redazionejuvenews

La JuventusNextGenpareggia la seconda partita del campionato di Serie C sul campo del Pordenone, portandosi a quattro punti in classifica, con il risultato di 1-1. Una partita ripresa all'ultimo secondo, come raccontato dalla società bianconera sul suo sito internet.

"Grinta, cuore, carattere, gioco. E quella voglia di non mollare mai, fino alla fine, che è nel DNA Juve. La Juventus Next Gen, dopo un bell'esordio in Serie C contro il Trento, porta a casa un pareggio che vale tantissimo, in trasferta, contro il Pordenone. Vale tantissimo perchè il Pordenone, come raccontava alla vigilia il Mister, è squadra che arriva dalla B e li vuole tornare, e perchè arriva al minuto 94 grazie al pareggio di Cudrig.

LA GARA

La partita a Lignano Sabbiadoro è decisamente divertente: dopo cinque minuti i padroni di casa sfiorano il gol con Magnaghi che colpisce di testa la traversa, la Juve risponde subito con Iling e e Iocolano, che non trovano compagni in area per concretizzare le loro sortite laterali. I minuti passano e i padroni di casa alzano il forcing: al 33' Candellone stampa sulla traversa una gran conclusione, e fra il 37' e il 40' Zammarini due volte semina il panico nella difesa bianconera, in particolare nella seconda occasione, che sibila a pochi centimetri dal palo.

La ripresa inizia come si era concluso il primo tempo: i friulani attaccano, Candellone impegna Senko al decimo, ed è il prologo al gol, che arriva pochi minuti dopo (cinque), con incornata vincente di Pirrello su azione di calcio d'angolo.

Da lì la Juve riparte: al 69 Sersanti impegna Festa, quattro minuti dopo Cudrig fa le prove generali del gol, con un mancino al volo che esce di poco. Bisogna però aspettare proprio il gong della partita per vedere esplodere l'esultanza bianconera. Di testa era arrivato il gol del Pordenone, di testa arriva quello Juventino, a firma, appunto, Cudrig, friulano di Udine, al minuto 94.

Un pareggio, quello di Lignano, che vale davvero oro: da qui la Next Gen può continuare con un sorriso a costruire la sua stagione, partita dopo partita." (Juventus.com)