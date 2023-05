Ponciroli: “Terra bruciata intorno alla Juve, Allegri se l’è cavata bene”

E poi: “Giuntoli alla Juve? Io non sono così convinto dell’arrivo di Giuntoli per il fattore De Laurentiis. Dopo aver vinto lo Scudetto De Laurentiis farà di tutto per non mandare Giuntoli alla Juventus, ADL ha tutta l’intenzione di creare problemi ed è difficile trattare con lui, specialmente in questo caso visto che Giuntoli vuole andare alla Juve. Sul fronte allenatore capisco la voglia di cambiare, vorrei però spendere una parola per Allegri perché non so in quanti al suo posto avrebbero portato la Juventus al secondo posto virtuale in campionato. È certo che pesano i risultati, che sono contro ad Allegri, però non va dimenticato quanto ha fatto. Io resto convinto che in questo tsunami Allegri se la sia cavata bene, ma i risultati sono negativi e ci sta sostituirlo. Mi fanno però paura i nomi che sono stati fatti, perché sono tutti allenatori che hanno bisogno di tempo. Credo che il popolo bianconero non sia in grado di aspettare la crescita della squadra, o lo si mette in chiaro a inizio stagione parlando da subito di 1-2 anni di transizione. Nessuno mette in dubbio il valore di un allenatore come De Zerbi, ma avrà bisogno lui come altri allenatori di tempo.”