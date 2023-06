Ponciroli: “Milinkovic-Savic? Per lui la Juventus sacrificherebbe Chiesa”

Ponciroli su Weah

Inoltre, il giornalista ha anche parlato dell'ultimo arrivato in casa bianconera, Timothy Weah. Per il giornalista, il giocatore non sarebbe ancora pronto a diventare il padrone della fascia della Juventus: "Weah è un classe 2000 e sicuramente ha bisogno di crescere. Su questo però Allegri può incidere e lo abbiamo visto anche lo scorso anno. Se si crede che sia arrivato un giocatore già pronto si fa un grosso errore, bisognerà dargli la possibilità di sbagliare. È materiale grezzo e bisogna lavorarci sopra, bisognerà capire quale sia il suo miglior ruolo, può essere un nuovo Cuadrado in prospettiva. Si parla tanto di Juventus del futuro, prendendo un classe 2000 come Weah lavori chiaramente in prospettiva. Secondo me Allegri è l’allenatore giusto per lui, con i giovani che non si tirano indietro riesce a farli rendere al meglio. Per Weah lo stesso Allegri può essere un valore aggiunto, ma comunque bisogna capire che avrà bisogno di sbagliare e di crescere".