Ponciroli: “Juventus, Alcaraz operazione intelligente. Su Miretti…”

Ha un buon piede e buon feeling con il gol, oltre che una buona gamba ma ha anche dei limiti. Spesso non dà continuità al suo gioco, però è un classe 2002 e quindi può essere aspettato. È un buon colpo in prospettiva, è un’operazione intelligente. La Juve lo osserva per qualche mese, poi se dovesse essere confermato il diritto di riscatto ci sarà la possibilità di riscattarlo e se dovesse far bene può diventare anche un asset per il futuro.