Ponciroli: “Alla Juventus manca qualità nella rosa…”

Fabrizio Ponciroli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone a TMW Radio. Ecco le sue parole: "Chiesa sta vivendo difficoltà figlie dell'infortunio subito, mentre l'argentino sembra avere un problema quasi cronico, e nel calcio di oggi anche un fenomeno come lui, se non è al massimo, non può riuscire ad incidere con continuità.