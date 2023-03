Ponciroli: “Chiesa dopo l’infortunio non è più lo stesso”

Fabrizio Ponciroli, ha detto la sua sulla situazione complicata della Juventus, parlando anche di Paul Pogba e dell'Europa League.

redazionejuvenews

Fabrizio Ponciroli, ha detto la sua TMW Radio sulla Juventus, parlando anche di Chiesa. Ecco le sue parole: "La dinamica mi ha preoccupato, fortunatamente mi stanno arrivando notizie confortanti. Si vede che Chiesa vuole spingere ma in questo momento non è sicuro, ogni volta che prova a forzare e sente qualcosa va in difficoltà. Dopo un infortunio del genere non sei più lo stesso e anche inconsciamente sei un po’ preoccupato. Penso che Chiesa dovrà convivere con questa paura, ormai non si può tornare indietro.

Pogba?Mi ha fatto arrabbiare e mi ha deluso, perché hai la sensazione che Pogba non abbia capito lo sforzo fatto dal popolo bianconero per riaccettarlo. Dopo aver fatto due spezzoni di partita ti presenti in ritardo, è vero che Pogba è un tipo così che vive la vita a modo suo, però non te lo puoi permettere. Se tu avessi 40 partite e 20 gol alle spalle magari qualcosa ti può essere perdonato. Credo che con questa ‘giocata’ Pogba si è giocato molto del rapporto con il mondo bianconero, tu dovresti addirittura arrivare in anticipo visto che sono sei mesi che stai guardando gli altri. È chiaro che con Pogba è un’altra Juve, ma il credito è finito.

Roma? Credo che la Roma e Mourinho siano perfetti per le partite che contano, sembra una squadra che riesce ad esaltarsi nelle difficoltà. La Real Sociedad è una grande squadra, credo che la Roma abbia fatto una piccola impresa. Vincere 2-0 era tutt’altro che semplice, credo che la Roma stia assaporando la possibilità di andare molto avanti in Europa League. In questo Mourinho è un maestro, non mi aspettavo un risultato del genere. La Roma può essere un pericolo per tutti".