Polverosi: “Difficilmente la Juventus tornerà in gioco per lo scudetto”

Alberto Polverosi ha parlato delle chance scudetto della Juve: per il giornalista, dopo l'ultima sconfitta le possibilità sarebbero ridotte

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, Alberto Polverosi ha fatto il punto sugli argomenti interi al campionato di Serie A. Per quanto concerne la lotta scudetto, per la firma del Corriere dello Sport, la sconfitta nel Derby d'Italia della Juventus complica fortemente la sua rincorsa. Ecco le sue parole: "Ormai insieme alla salvezza è l’unica lotta aperta nel nostro campionato, soprattutto dopo la vittoria dell’Inter contro la Juventus , che farà fatica a rientrare nella lotta dello Scudetto".

Inoltre ha aggiunto: “Roma e Atalanta hanno qualcosa in più alle altre per la corsa al quarto posto, anche se il Napoli ci proverà fino alla fine. L’Atalanta è in piena corsa nonostante l’assenza di Lookman e questo la dice lunga. La Roma anche sta bene e sembra quasi essersi liberata dal peso di Mourinho".