Polverosi: “Ci sono davvero venti punti di differenza tra Inter e Juventus?”

Polverosi ha parlato della differenza in classifica tra Inter e Juventus: per il giornalista, l'attuale distanza sarebbe difficile da spiegare

Nel suo editoriale su Il Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha parlato della differenza in classifica, nel campionato di Serie A, tra Inter e Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: "Inter 79 punti, Juventus 59, venti punti di differenza. Ci sono tutti, secondo Allegri. Ma davvero la Juventus tecnicamente vale tutti quei punti in meno della capolista? Venti sono tanti, tantissimi. In campionati meno squilibrati degli ultimi due, con venti punti in meno dei campioni d’Italia eri fuori dalla zona Champions. Che la Juve sia inferiore all’Inter, molto inferiore, non ci sono dubbi. Che invece la distanza sia calcolabile in venti punti qualche dubbio c’è".