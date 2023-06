Polverosi: “Sarà un anno zero: l’obbligo è tornare in Champions”

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, il giornalista Alberto Polverosi parla della Juve, facendo un bilancio globale della stagione che avrò inizio ad agosto e del nuovo ciclo dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Lo sarà anche se la squadra non cambierà molto, anzi, e anche se pure l’allenatore resterà lo stesso, il vituperato Massimiliano Allegri. Sarà un anno zero perché la Juve ripartirà dal niente, ovvero dalla mancanza di una coppa. Per la prima volta dopo decenni il suo recinto sarà quello dei confini italiani, resterà qui dentro per riprendere prima di tutto se stessa dopo lo smarrimento dell’ultima stagione, poi i traguardi a cui è abituata. Pur nell’anno zero la Juve avrà un obbligo: tornare in Champions.