Una poltrona per due: senza Chiesa è ballottaggio Milik/Yildiz

Stop per Chiesa. Alla vigilia della trasferta di Frosinone l'esterno della Nazionale ha avvertito dolore e non partirà con la squadra. Niente di grave o particolarmente preoccupante, ma un fastidio al tendine rotuleo costringerà Max Allegri a fare a meno di lui. Per una Juve che si ritrova di nuovo con la coperta corta. Se a centrocampo e in difesa sono di nuovo tutti a disposizione, è in attacco che torna un'emergenza numerica almeno momentanea. Ancora fermo ai box Moise Kean, senza Chiesa, rimangono tre gli attaccanti in rampa di lancio.