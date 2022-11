Polonia-Argentina, Szczesny e Di Maria dal 1′, panchina Milik e Paredes

Questa sera la decisiva sfida tra Polonia e Argentina, con in palio la qualificazione agli ottavi: due bianconeri in campo e due in panchina

redazionejuvenews

Mentre a Torino proseguono gli sviluppi delle vicende societarie e giudiziarie, in Qatar i giocatori bianconeri continuano a essere impegnati al Mondialecon le rispettive nazionali. Questa sera si decideranno le sorti del Gruppo C. Allo Stadium 974 di Ras Abu Aboud Polonia e Argentina si giocheranno le proprie chances di qualificarsi agli ottavi di finale. Nell'altra gara invece si affronteranno Arabia Saudita e Messico. La classifica del girone vede la Polonia in testa a 4 punti, seguita da Argentina e Arabia Saudita a 3, mentre il Messico è ultimo a 1. Ma andiamo a vedere le scelte ufficiali dei due ct.

Nel suo 4-3-1-2 il ct Michniewicz conferma la certezza Szczesny tra i pali. In attacco con Lewandowski però non c'è Milik, che partirà dalla panchina: al suo posto Swiderski. Nell'Argentina Di Maria sarà ancora una volta titolare ne 4-2-3-1 schierato da Scaloni, nella linea dei tre dietro ad Alvarez, con De Paul e Messi. Panchina invece per Paredes, che finora ha deluso in questo Mondiale. In mediana giocheranno Fernandez e MacAllister.

Le formazioni ufficiali:

POLONIA (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash; Bielik, Krychowiak, Frankowski; Zielinski; Swiderski, Lewandowski. All: Michniewicz.

ARGENTINA (4-2-3-1): Martinez; Acuna, Romero, Otamendi, Molina; Fernandez, MacAllister; De Paul, Messi, Di Maria; Alvarez. All: Scaloni.