Pogback: il francese al J Medical

Il giocatore è arrivato al centro medico bianconero dove sosterrà le visite mediche prima di essere ufficializzato come secondo nuovo acquisto

La Juventus è pronta a riabbracciare ufficialmente Paul Pogba . Il francese è atterrato ieri sera a Torino ed è stato accolto all'aeroporto da una gran folla di tifosi, che si sono riversati anche fuori dai cancelli della Continassa, dai quali il francese è uscito per selfie ed autografi.

Mattinata di visite mediche questa, con il Polpo che è arrivato al J Medical , dove sosterrà le visite mediche che dovrebbero terminare nel primo pomeriggio, per poi andare a firmare il contratto che lo legherà nuovamente alla Vecchia Signora: il francese firmerà un contratto di tre anni a 7,5 milioni a stagione, e tornerà a vestire la maglia numero 10 , portata prima di tornare al Manchester United, e vestita fino alla stagione scorsa dal suo amico Paulo Dybala.

Bagno di folla anche questa mattina per Pogba, che non ha risparmiato sorrisi e autografi ai tantissimi tifosi presenti fuori dal centro medico bianconero presenti ad aspettarlo e ad acclamarlo. Un ritorno fortemente voluto dal giocatore da Massimiliano Allegri stesso. con cui Pogba gode di un grande rapporto.

La Juventus aveva ufficializzato ieri il primo colpo del suo calciomercato, che legherà i bianconeri ed AngelDiMaria per una stagione. El Fideo ha posto nella giornata di ieri la firma che lo legherà alla Vecchia Signora per una stagione, con uno stipendio di 5,5 milioni di euro, che possono diventare 7 al raggiungimento di bonus legati alle presenze a al rendimento. La Juventus ha anche versato agli agenti del Fideo 1,3 milioni di euro di commissioni. Di Maria ha sostenuto le visite mediche in mattinata ed è poi stato presentato sulle pagine social bianconere, e già da domani inizierà a prendere confidenza con i campo della Continassa, che ritroveranno la squadra a partire da lunedì, quando Allegri inizierà a dare vita alla nuova Juventus, che dovrà tornare a vincere.