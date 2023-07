Pogba: “Torneremo più arrabbiati di sempre”

Il Polpo ha parlato ripreso da alcuni tifosi durante gli allenamenti in corso negli Stati Uniti per la tournée

La Juventus si trova negli Stati Uniti , dove sta ultimando la seconda parte della sua preparazione. I bianconeri sono stati in tournée negli States, e dopo la cancellazione dell'amichevole contro il Barcellona, hanno vinto ai rigori quella contro il Milan, terminata sul risultato di 2-2, e sono ora attesi dall'ultima partita amichevole sul suolo americano, in programma nella notte italiana del 3 agosto contro il Real Madrid.

La squadra di Massimiliano Allegri farà poi rientro alla Continassa , dove inizierà l'ultima parte della preparazione, che la porterà ad iniziare il campionato contro l' Udinese, nella partita in programma al Friuli. I bianconeri hanno ricevuto negli scorsi giorni la notizia dell'esclusione dalla prossima Conference League, e si troveranno quindi a disputare solo il campionato e la Coppa Italia, che diventano quindi obiettivi primari da raggiungere.

La squadra sta lavorando sodo e tanto, come dimostrano i molti video pubblicati sui canali social bianconeri, nei quali si vedono i giocatori stremati. Intensità e concentrazione, questi i principi cardine della preparazione bianconera, con i giocatori che vogliono arrivare pronti all'inizio del campionato. Chi scalpita più degli altri è Paul Pogba, deciso a mettersi alle spalle i guai della scorsa stagione per tornare protagonista: il Polpo ha infatti esternato tutta la sua grinta e determinazione ai tifosi presenti in America, affermando senza mezzi termini: "Restate sintonizzati, torneremo più arrabbiati di sempre". Una promessa che fa ben sperare i tifosi bianconeri, che vogliono tornare a festeggiare le vittorie della loro squadra.