Pogba torna in gruppo ed incanta: il francese verso il recupero

La Juventus è tornata al lavoro alla Continassa , dove passerà l'ultima parte della preparazione prima dell'inizio della Serie A; in programma il 20 agosto . I bianconeri debutteranno allo Stadio Friuli di Udine contro l' Udinese, e sicuramente dovranno fare a meno di Paul Pogba. La squadra è tornata ad allenarsi al centro sportivo; e Massimiliano Allegri ha ritrovato anche i giocatori rimasti a Torino per recuperare dai rispettivi infortuni . Rabiot e Fagioli sono tornati ad allenarsi con il gruppo, ed insieme a loro anche Pogba .

Il numero 10 della Juventus sta ritrovando confidenza con il campo, e nella giornata di ieri ha svolto una parte della doppia seduta insieme al resto della squadra . I medici bianconeri predicano comunque calma, ed anche Allegri ed il suo staff stanno valutando attentamente le condizioni del Polpo, cercando di non forzare per non subire una ricaduta come durante la scorsa stagione .

La Juventus attende quindi il recupero del suo fantasista, che da quando è tornato a Torino è sceso in campo in sole 10 occasioni per un totale di 161 minuti. Pogba dovrà continuare a migliorare il feeling con il campo e con i suoi compagni, per inserirsi al meglio miei meccanismi della squadra di Massimiliano Allegri una volta che avrà recuperato del tutto.